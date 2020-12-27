РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона Роман Кирсанов наградил коллектив городского портала «РИАМО в Подольске» медалью «30 лет МЧС России».

Кирсанов поблагодарил руководителя корпункта горпортала Галину Добрынину и корреспондента Викторию Моисееву за плодотворное сотрудничество и тесную работу по освещению деятельности Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

Также были вручены грамоты за сотрудничество в осуществлении деятельности по защите населения и территории городского округа от ЧС и пожаров, а также в честь 30-летия МЧС России.

Федеральное министерство, имеющее подведомственные аварийно-спасательные и противопожарную службы, было основано 27 декабря 1990 года. 2020 год стал юбилейным для МЧС России.

За 30 лет силами ведомства было спасено более 2,5 миллионов человек, оказана помощь более 5 миллионам гражданам, ликвидировано более 31 тысячи чрезвычайных ситуаций различного характера. Потушено свыше 6,9 миллиона пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов, подготовлено более 50 тысяч специалистов в вузах МЧС России.