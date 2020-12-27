РИАМО - 27 дек. Световую инсталляцию «Трон 2021» разместили в сквере имени А. П. Чехова в подмосковном городском округе Чехов, однако в рамках голосования жители могут выбрать для конструкции другое место, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жители Чехова неоднозначно восприняли решение разместить новогодний трон для селфи рядом с памятником великому писателю.

«Ваше мнение для нас очень важно, поэтому мы предлагаем вам принять участие в опросе и определить, где именно должна находиться новая фотозона», — говорится в сообщении.

Так, жители могут проголосовать за перенос конструкции «Трон 2021» к елке на Советской площади, на пешеходную зону на улице Полиграфистов или в сквер у КТЦ «Дружба». Либо можно отдать голос за то место, где сейчас находится инсталляция.

Голосование длится два дня. По его итогам 28 декабря будет принято решение о размещении инсталляции «Трон 2021».