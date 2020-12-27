РИАМО - 27 дек. В России не выявили нового штамма коронавирусной инфекции, который был обнаружен в Великобритании, сообщает РИА Новости.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — сказал заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Соединенном Королевстве нашли новый более заразный штамм коронавируса. По предварительным данным, он на 70% заразнее, чем предыдущий. Однако вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев сказал, что созданная вакцина от коронавируса эффективна и против нового штамма.

На сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек.​​

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- В России не нашли новый штамм коронавируса. По предварительным данным, новый штамм на 70% заразнее, чем предыдущий.

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.