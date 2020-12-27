РИАМО - 27 дек. Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович, который располагается в Столярном переулке Москвы, грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей за проведение закрытой вечеринки в ночное время, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

С 13 ноября до 15 января из-за пандемии коронавируса столичным заведениям общественного питания и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. При этом торговля на вынос и курьерская доставка блюд по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

«В данном заведении (Balagan - ред.) была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола», - сказал Михайлов.

По его словам, за выявленные нарушения заведению грозит административный штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровью штраф достигнет 1 миллиона рублей.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.