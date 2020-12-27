РИАМО - 27 дек. В ближайшее время президент России Владимир Путин собирается встретиться с рядом зарубежных лидеров, сообщает Nation News.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, из-за ситуации с коронавирусом пока сложно и рискованно планировать поездки.

«Контакты с зарубежными лидерами будут, причем скоро. Поездки... сейчас все находятся в условиях серьезных ограничений, поэтому пока их планировать тяжело», — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что традиционная встреча Путина с бизнесменами в этом году не состоится.​​