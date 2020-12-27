РИАМО - 27 дек. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя, он отметил вклад ведомства в оказание гуманитарной помощи, сообщает Nation News.

По словам лидера страны, спасатели делают тяжелую, но благородную работу. В том числе МЧС РФ занимается гуманитарной помощью жителям Нагорного Карабаха.

«Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело», — сказал Путин.

Он отметил, что отзывчивость России известна во всем мире. В МЧС постоянно укрепляется кадровый потенциал и техническая оснащенность.​

Ежегодно 27 декабря в России отмечается День спасателя.​