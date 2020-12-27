РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи с 28 декабря будут выявлять нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, а также проверять наличие детских удерживающих устройств в автомобилях, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 23 аварии с участием несовершеннолетних, в результате которых 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Цель мероприятия – предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

«С 28 декабря 2020 года по 03 января 2021 года в городских округах Балашиха и Реутов будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход», направленное на сохранение жизни и здоровья детей, участвующих в дорожном движении, выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны детей-пешеходов и водителей», - говорится в сообщении.

В ходе рейда всем пешеходам и, прежде всего, юным участникам дорожного движения, напомнят, что недостаточная внимательность, неосторожность, проявление недисциплинированности на дороге могут стать причиной непоправимой беды.

Госавтоинспекторы напоминают, что если в зоне видимости имеется надземный или подземный пешеходный переход, необходимо воспользоваться им - это наиболее безопасный способ перейти проезжую часть.

«Не выходите на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим автомобилем. Помните, что в темное время суток, особенно вне населенных пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части. Чтобы стать заметнее на дороге необходимо использовать светоотражающие элементы!» - заключается в материале.