РИАМО - 27 дек. Мужчина умер при задержании полицейскими на станции столичного метро «Щукинская», пассажир вел себя неадекватно и не подчинился требованиям правоохранителей, сообщает РЕН ТВ.

«Все началось около терминалов на входе на станцию подземки вечером 26 декабря. Буйный пассажир не смог пополнить свою проездную карту «Тройка» и начал громить терминалы оплаты», — отмечается в материале.

Полицейские попытались остановить нарушителя, но он начал сопротивляться и нанес травму одному из правоохранителей.

«Для разбирательства было принято решение о его (злоумышленника - ред.) доставлении в отдел полиции. Однако он оказал сотрудникам полиции и метрополитена физическое сопротивление», — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, мужчина потерял сознание во время задержания, ему оказали доврачебную помощь и вызвали скорую помощь. Сотрудники скорой констатировали смерть неизвестного.

По этому факту проводится проверка. Причина смерти мужчины выясняется. ​Травмированный полицейский оказался в больнице.​