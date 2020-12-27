РИАМО - 27 дек. Сотрудники столичного угрозыска при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на отделение банка на улице Зацепский вал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Попытка ограбления банка в центре столицы произошла 22 декабря. Тогда неизвестный в черном, угрожая сотрудникам банка пистолетом, потребовал провести его к кассам и отдать все деньги. Получив отказ, злоумышленник выстрелил в дверь подсобного помещения и скрылся до приезда полицейских. В результате инцидента никто не пострадал.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий <...> 25 декабря 2020 года на территории столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление», - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время подозреваемый задержан.