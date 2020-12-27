РИАМО - 27 дек. Запись на вакцинацию от коронавируса для москвичей старшего поколения стартует в предстоящий понедельник, 28 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника (28 декабря - ред.) мы открываем для них запись на вакцинацию», - написал Собянин в своем блоге.

Ранее Собянин сообщил, что пункты вакцинации от коронавируса будут работать в столице в новогодние праздники.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 786 204 случая заражения коронавирусом. Общее число жертв пандемии составило 10 913 человек, вылечились 604 604 человека.

В столице работают пункты вакцинации от Covid-19. Медики используют российскую вакцину «Спутник V». Препарат вводят два раза, вторую прививку делают через 21 день после первой. Запись потребуется только на первую прививку, а на вторую гражданина сразу запишет врач.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.