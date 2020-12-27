РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» Балашихи в преддверии Нового года подарили ветеранам войны и труда городского округа бытовую технику, сообщается в Instagram-аккаунте «Молодой гвардии» городского округа Балашиха.

Балашихинские молодогвардейцы поздравляют ветеранов войны и труда с наступающим Новым 2021 годом.

«С наилучшими пожеланиями и при поддержке благотворительного фонда «В.Н.У.К.» подарили Татьяне Потаповой электрический чайник, Павлу Михиенкову – мультиварку, Татьяне Телегиной – микроволновую печь. С праздником!» - говорится в сообщении.