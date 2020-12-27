РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Медикам городского округа Балашиха удвоят выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние дни, в региональном бюджете для этих целей зарезервированы денежные средства, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 26 декабря в ходе официального визита в Балашиху вместе с главой городского округа Сергеем Юровым встретился с медиками города, которые работают в «красной» зоне. Пациентов с Covid‑19 принимают роддом в микрорайоне Саввино, филиал №3 Балашихинской областной больницы, поликлиника №4, кожно-венерологический и психоневрологический диспансеры.

«Принимая бюджет региональный, внося коррективы в прошлом году, выделили 60 миллиардов для полного обеспечения врачей Подмосковья всем необходимым для борьбы с ковидом и зарезервируем 27 миллиардов в бюджете 2021 года. Те средства, которые будут поступать с федерального уровня, направим на то, чтобы обеспечить наших медиков всеми необходимыми выплатами», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что сегодня в регионе созданы 94 ковидных госпиталя – это перепрофилированные медицинские учреждения, социальные и спортивные объекты. В них работают почти 27 тысяч врачей.

По словам Юрова, в начале пандемии в Балашихе было развернуто 60 инфекционных коек, сейчас – больше 1,2 тысячи. Балашихинский роддом вместе с Балашихинской областной больницей приняли первый удар на себя. На базе поликлиники №4 развернуто серьезное подразделение.

«Конечно, сегодня самые главные наши герои – это врачи. Хочется сказать коллективам учреждений здравоохранения слова благодарности и самые теплые поздравления с наступающим Новым годом. Надеемся, что он принесет только хорошее, а все плохое останется позади», – подчеркнул Юров.

На сегодняшний день в Подмосковье развернуто 19 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией. Свободны порядка 30% из них. Ковидные госпитали обеспечены средствами индивидуальной защиты, запасом лекарств, кислородом, аппаратами ИВЛ и необходимым реанимационным оборудованием.