РИАМО - 27 дек. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на создание лекарства от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, таким препаратом лечился президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты и <...> одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается (разработкой препарата – ред.). Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают (от вируса и находятся – ред.) в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — сказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Разработку представят уже в конце 2021 года. Однако Гинцбург надеется, что удастся рассказать о положительном результате раньше, например, осенью.

Также в центре будут работать над созданием вакцины, которая будет защищать и от гриппа, и от коронавируса. Кроме того, учреждение создает средства, которые защитят от внутрибольничных инфекций. По словам специалиста, больные на аппаратах ИВЛ в первую очередь умирают от внутрибольничных инфекций.

«Но это, конечно, не через месяц и не через два, дай Бог, через год это все уже появится», — заключил Гинцбург.​​

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

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- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.