РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров в рамках акции «Елка желаний» исполнили мечты пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера, расположенного в городском округе, они передали конструкторы в «добрую комнату» медицинского учреждения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По подарку получил и каждый ребенок, который в настоящий момент проходит лечение в медучреждении. О своих мечтах они написали на открытках, которые разместили на новогодней елке.

«Сегодня мы осуществили небольшое новогоднее чудо для детишек, которые здесь сегодня лечатся и будут проводить новогодние праздники в онкоцентре. Так мы хотим поддержать и ребят, и родителей, которые сейчас находятся вместе со своими детьми. Те эмоции, которые мы сегодня получили, очень дороги. Здесь начинаешь понимать, сколько души врачи вкладывают в свою работу для того, чтобы дети покинули это учреждение здоровыми», – сказал Брынцалов.

Вместе с главой Балашихи он также поблагодарил за работу коллектив медучреждения. Во время пандемии коронавируса диспансер продолжал оказывать помощь онкобольным людям. Из-за перепрофилирования других учреждений здравоохранения число пациентов и нагрузка на коллектив выросли.

Московский областной онкологический диспансер является одним из ведущих учреждений Подмосковья, специализирующимся на лечении больных раком. Коечный фонд диспансера рассчитан на 700 мест. В круглосуточном стационаре ежегодно получают лечение более 13 тысяч пациентов.