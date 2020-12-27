РИАМО - 27 дек. Активная профилактическая работа позволила добиться 20%-ного сокращения числа происходящих в Москве пожаров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Благодаря высокой скорости реагирования пожарно-спасательных подразделений, время прибытия которых на место происшествия составляет не более семи минут, и проведенному комплексу профилактических мероприятий число пожаров в городе в этом году удалось сократить на 20%», - сказал Бирюков.

По его словам, еще пять лет назад в столице ежегодно регистрировалось около 15 тысяч пожаров, в прошлом году их число снизилось до 9,3 тысячи, в этом - до 7,5 тысяч. При этом в последние пять лет в Москве не допустили ни одного ландшафтного пожара.

Бирюков добавил, что в этом году было проведено около 12 тысяч профилактических мероприятий, соответствующая работа будет продолжена и в следующем году.

Кроме того, глава комплекса городского хозяйства Москвы поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье.

«Пожарно-спасательный гарнизон столицы - это более 12,5 тысяч человек личного состава, высококлассных профессионалов, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности», - сказал Бирюков.

Он отметил, что на боевое дежурство в городе ежедневно заступают более 1,5 тысяч пожарных, спасателей и добровольцев. Заммэра пожелал им успехов в своем деле.