РИАМО - 27 дек. За два дня столичные снегосплавные пункты утилизировали 365 тысяч кубометров снега, всего в городе работают около 100 таких пунктов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий после сильного снегопада, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации. За двое суток было утилизировано 365 тысяч кубометров снега», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в городе работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

Бирюков пояснил, что принцип работы снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. При этом исключено попадание загрязненного снега в городские водоемы.