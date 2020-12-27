РИАМО - 27 дек. В столице госпитализировали 1798 пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, на аппаратах ИВЛ находятся 552 человека, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в городе выявили 6620 новых случаев заражения Covid-19.

«Среди новых выявленных случаев: 40,9% — от 18 до 45 лет, 30,3% — от 46 до 65 лет, 12,7% — от 66 до 79 лет, 5,0% — старше 80 лет, 11,1% — дети», — отмечается в материале.

Оперштаб города напомнил жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями о необходимости соблюдать домашний режим из-за пандемии.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.