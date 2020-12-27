РИАМО - 27 дек. Минувшей ночью в Подмосковье выпало до 2 сантиметров снега, для расчистки дорог в регионе задействовали более 980 единиц спецтехники и свыше 800 рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За ночь очищено от снега и обработано противоголоедными материалами свыше 16 тысяч километров областных дорог», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что мониторинг дорожной ситуации осуществляется круглосуточно. В Подмосковье работает оперштаб по зимнему содержанию областных дорог.

Минтранс призвал автомобилистов быть аккуратными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.