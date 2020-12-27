РИАМО - 27 дек. В столице за прошедшие сутки выявили 6620 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в городе зафиксировано 786 204 случая заражения, сообщает оперативный штаб Москвы.

В столице также за сутки скончались 73 пациента с Covid-19, общее число жертв пандемии составило 10 913 человек.

За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 5063 пациента, за все время пандемии врачи города вылечили 604 604 человека.

За последние сутки в России выявили 28 284 новых случая коронавируса, зафиксировано 552 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 390 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.