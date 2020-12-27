РИАМО - 27 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин отменил традиционную встречу с бизнесменами в 2020 году, сообщает Nation News.

«Традиционной встречи Путина с российскими предпринимателями не будет. Однако это не означает, что диалога с бизнесом нет, подчеркнул Дмитрий Песков», — отмечается в материале.

Представитель Кремля объяснил, что президент постоянно общается с представителями крупного бизнеса. Также вопросами предпринимателей занимается правительство.

Ранее Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в дистанционном формате. Вопросы ему могли задать и представители СМИ, и обычные граждане РФ.​

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