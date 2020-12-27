РИАМО - 27 дек. Инцидент с заглохшим на переезде в районе станции Софрино автомобилем привел к задержке в движении поездов на Ярославском направлении МЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В воскресенье около 8 часов на железнодорожном переезде у станции Софрино автомобиль выехал на пути и заглох. Дежурная по станции сообщила о произошедшем машинисту приближающегося поезда, в результате чего удалось избежать аварии.

«После того как автомобиль убрали с путей, в 08:46 движение на станции было восстановлено. В результате было задержано пять пригородных и два пассажирских поезда», - говорится в сообщении.

В МЖД призвали водителей неукоснительно соблюдать правила переезда железнодорожного полотна.