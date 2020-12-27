РИАМО - 27 дек. В новогодние праздники в Москве изменятся маршруты автобусов Центрального, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного, Западного, Северо-Западного, Северного, Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается на сайте столичного градоначальника.

«В ЮВАО изменился автобусный маршрут №788. После остановки «11-й квартал Люберецких Полей» автобусы будут заворачивать на улицу Лавриненко и следовать до 13-го квартала Люберецких Полей. Далее маршрут будет проходить обратно по улице Лавриненко, затем через улицу Вертолетчиков и станцию метро «Некрасовка» до станции метро «Лухмановская», - говорится в сообщении.

На территории СВАО продлится маршрут №23. От Юрловского проезда автобусы будут ходить до жилого комплекса «Юрлово». В обоих направлениях автобус будет проезжать через станцию «Отрадное».

С 28 декабря с в Северном округе маршрут №746 будет отправляться от остановки «Северный — 4-й микрорайон» в 06:12 вместо 07:00. От станции МЦД Долгопрудная – в 06:25 вместо 07:16.

На территории ЗАО автобусы №№104, 116 и 130 будут ходить по графику будней — с продлением до остановки «Лес», а 31 декабря — по расписанию выходных. Кроме того, на маршруте №653 появился короткий рейс от остановки «Лес» до остановки «Фили». 31 декабря они работать не будут, а автобусы №№507, 767, 779, 812, 830 с 23:40 могут следовать с увеличенными интервалами.

Автобусы и электробусы №№155, 800, Т20, Т21, Т35, Т65 и Т86 с 29 декабря будут ходить по прежним маршрутам в СЗАО.

С 30 декабря в ЮЗАО автобусы №№786 и С5 будут разворачиваться на улице Дмитрия Ульянова перед поворотом на улицу Гримау.

Кроме того, поменяется расписание маршрутов в ТиНАО. Последние автобусы МЦ1 будут отправляться от станции метро «Лесопарковая» в 14:35, от УФМС – в 16:10. Маршрут №1004 будет отправляться от миграционного центра в 20:30 и 20:50.

С 1 по 8 января 2021 года автобусы МЦ1 работать не будут. Также 31 декабря есть вероятность, что автобусы №№17, 398, 871, 874, 876, 976, 1001 будут следовать с увеличенными интервалами.

В ЦАО 31 декабря автобус М5 поедет от Нагорного бульвара до улицы Балчуг в 23:00, а маршрут №158 следует без заезда на Большой Москворецкий мост и улицу Варварку. Автобусы, следующие по маршруту от Садовнической улицы до станции «Китай-город», будут ходить через Большой Устьинский мост, Устьинский проезд и улицу Солянку в обоих направлениях.

Также изменения коснутся автобуса №158. Остановка «Метро «Китай-город» в сторону 3-го Павелецкого проезда переносится на Старую площадь к выходу из метро №8.

Также с 31 декабря остановка «Станция «Шелепиха» для автобусов №№4, 69, 152, 869, Т54, Т66, С43 переносится на 74 метра вперед.​