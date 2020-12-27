РИАМО - 27 дек. На платформе #Москвастобой открылась новая онлайн-экскурсия «Пушкин forever, или …Будь заодно с гением», посвященная жизни и творчеству великого поэта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это путешествие по залам Государственного музея А.С. Пушкина и рассказ о жизни и творчестве классика русской литературы», - говорится в сообщении.

Все желающие смогут увидеть порядка четырех тысяч экспонатов, среди которых книги, рукописи, мебель и многое другое. Экскурсовод подробно расскажет про биографию Пушкина.

В первом зале участники увидят бальные наряды XIX века, а в следующем – предметы, посвященные произведению «Евгений Онегин», в числе которых письма Татьяны Лариной к Евгению Онегину.

В третьем зале находится копия портрета Натальи Пушкиной. Оригинал написал Александр Брюллов.

Кроме того, все желающие смогут увидеть воссозданный кабинет поэта, а во время экскурсии будут звучать отрывки из «Сказки о царе Салтане», поэмы «Руслан и Людмила», стихотворений «Воспоминания в Царском Селе», «Труд» и «Памятник». ​