РИАМО - 27 дек. С начала пандемии коронавирусной инфекции подмосковный перевозчик «Мострансавто» потратил на обработку автобусов и транспортной инфраструктуры более 636 тысяч литров дезинфицирующего раствора, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

«За период пандемии Covid-19 на обработку линейного подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры «Мострансавто» ушло ‪636,4 тысячи литров безопасного для пассажиров раствора дезинфицирующего средства. Если бы их привозили в цистернах на 11 тысяч литров (такие часто транспортируют бензин), то потребовалось бы почти 60 машин», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты регулярно обрабатывают весь автопарк предприятия.

Кроме того, пассажиры «Мострансавто» могут приобрести в салоне автобуса защитные маски. Ношение средств индивидуальной защиты позволяет снизить риск заражения коронавирусом, а также является обязательным условием для проезда в общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

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