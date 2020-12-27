РИАМО - 27 дек. В столице на берегу Верхнего Кузьминского пруда зимой установили специальные домики-укрытия для летучих мышей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На берегу Верхнего Кузьминского пруда в начале зимы развесили на деревьях домики-укрытия для летучих мышей. В дикой природе эти животные зимуют в дуплах старых деревьев, но в городских парках их немного», - говорится в сообщении.

Изделия смастерили волонтеры. Сами домики имеют вход снизу, а стенки сверху.

В Москве обитают следующие виды летучих мышей: кожан, рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница и ночница Брандта. Они занесены в Красную книгу. Некоторые виды этих животных на зиму улетают южнее.

Кроме того, в рамках акции «Сытый заяц» волонтеры установили в парке «Кузьминки-Люблино» кормушки для зайцев.​