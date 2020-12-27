РИАМО - 27 дек. Власти Москвы планируют вернуть очную форму обучения для 6-11 классов после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Как только ситуация в Москве стабилизируется или как минимум не будет ухудшаться, мы точно отменим дистанционное образование. У нас не было выбора между дистанционным образованием и очным, у нас был выбор между дистанционным образованием и ростом заболеваемости и, соответственно, необходимостью принятия других мер», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице с 19 октября на дистанционную форму обучения перешло порядка 500 тысяч учеников 6-11 классов. С помощью проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) учебные заведения смогли привыкнуть к новому формату достаточно оперативно, несмотря на технические неполадки в первые дни.

По словам вице-мэра, 97% уроков у старшеклассников организуется в МЭШ, однако это не очная форма обучения. Она отметила, что после выхода в новый режим работы будут предусмотрены дополнительные занятия, изучение углубленно отдельных предметов, а также выявление пробелов у каждого школьника. За полгода планируется все наверстать.

Дистанционку для учеников 6-11 классов продлили до конца 2020 года. ​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.