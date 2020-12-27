РИАМО - 27 дек. В столице за минувшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5063 пациента, за весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 604 604 человек», — отмечается в материале.

В городе за сутки также скончались 73 пациента с Covid-19, общее число жертв эпидемии составило 10 913.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Для этого нужно позвонить на горячую линию по телефону: 8 (495) 870-45-16.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.