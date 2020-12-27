РИАМО - 27 дек. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в столице, унывать не стоит, город всегда справлялся со сложностями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе из-за пандемии введены ограничения: старшеклассники учатся на дистанционке, часть сотрудников компаний мегаполиса переведена на удаленку, кафе и рестораны работают до 23:00, в том числе и в новогоднюю ночь. Отменены массовые мероприятия.

«Не надо впадать в уныние! Да, ситуация сложная, да, она проблемная. Но Москва справлялась и не с такими сложностями. Справимся и с этой», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он пожелал москвичам здоровья в Новом году.​

В столице в новогоднюю ночь проезд в метро и на Московском центральном кольце будет бесплатным. А для праздничного салюта подготовили 11 площадок.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.