РИАМО - 27 дек. В воскресенье температура воздуха в Москве и Московской области опустится до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в первой половине дня в Москве составит минус 5 – минус 3, по области – минус 8 – минус 3 градуса, с понижением к вечеру в Москве до минус 9 градусов, а по области — до минус 12 градусов», — говорится в сообщении.

Скорость западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха будет около 80%. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.​