РИАМО - 26 дек. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в парном катании на чемпионате России в Челябинске, они завоевали титул чемпионов страны в третий раз, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Пара набрала в короткой программе 80,65 балла. В произвольной программе Тарасовой и Морозову присудили 147,58 балла», - говорится в сообщении.

Сумма баллов (228,23) позволила фигуристам выйти на первое место.

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с 224,99 балла. На третьей строчке - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с результатом 221,39 балла.

Ранее чемпионом России стал Михаил Коляда, лучшей в женском катании – Анна Щербакова, в танцах — Александра Степанова и Иван Букин.​