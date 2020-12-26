РИАМО - 26 дек. Сенатор Андрей Кутепов отметил, что обновленные правила налогообложения будут стимулировать жителей России активнее сдавать твердые отходы в переработку, сообщает Nation News.

«Законопроект об отмене НДФЛ на сдачу металлолома и тары направлен на рассмотрение правительства России. Ежегодно в России образуется 55-60 миллионов тонн твердых отходов, большая часть которых подвержена переработке», - говорится в сообщении.

В СФ РФ считают, что россиян следует стимулировать сдавать материалы в переработку.

На сегодняшний день физлица имеют возможность сдать металлолом, пластиковую и стеклянную тару или полимеры за вознаграждение. Но выплата облагается налогом.​