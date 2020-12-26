РИАМО - 26 дек. В городе подвели итоги детского чемпионата KidSkills 2020, в этом году в нем приняли участие около 1 тысячи команд из младшей школы и садиков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По аналогии с чемпионатом для взрослых WorldSkills, у них была 21 компетенция. В том числе такие профессии, как сити-фермерство, конструирование, поварское дело, технологии моды», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что KidSkills дает детям возможность познакомиться с профессиями и сделать что-то своими руками.

«Вспомните, как это радует в детстве - собрать первую ракету или испечь пирог. То что нужно в этом возрасте», - добавил мэр.

Как уточняется на официальном сайте мэра города, победителями были названы 404 конкурсанта. Бронзовым призером стала 81 команда (в каждой по два участника 6-9 лет и один опытный наставник). Серебра удостоились 59 команд, а золото и свой первый титул настоящего чемпиона завоевали участники 62 команд.

В число наиболее популярных компетенций в этом году вошли следующие направления: «Сити-фермерство» (там детей знакомят с выращиванием овощей и зелени в условиях города), «Изготовление прототипов» (дети учатся навыкам конструирования, работе с чертежами и планами, 3D-принтером).

Кроме того популярностью пользовались компетенции «Поварское дело», «Кондитерское дело» и «Технология моды».