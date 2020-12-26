РИАМО - 26 дек. Топ лучших клубов в истории Лиги чемпионов опубликовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в него вошли десять российских клубов, сообщает Газета.ru.

«Рейтинг составлен на основе статистики, собранной с 1955 по 2020 год. Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Красно-белые занимают 34 место», - говорится в сообщении.

Из столичных клубов в рейтинг вошли ЦСКА (45 место), «Локомотив» (91), «Торпедо» (342), «Динамо» (374).

Лидером топа УЕФА стал мадридский ФК «Реал».​