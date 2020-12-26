РИАМО - 26 дек. В помещении отеля ООО «Апельсин» на юго-востоке Москвы выявили нарушения профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, заведение опечатали, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Специалистами территориального отдела в Юго-Восточном административном округе проведено обследование отеля ООО «Апельсин» по адресу: улица Перерва, дом 62, корпус 4, расположенного на втором этаже нежилого двухэтажного здания. В отеле для временного проживания людей оборудовано 17 номеров», - говорится в сообщении.

В ходе проверки было выявлено, что в отеле нет дезинфицирующих средств и запаса кожных антисептиков, не ведется учет периодичности дезинфекции помещений и контактных поверхностей.

Кроме того, в здании не организован входной фильтр с измерением температуры и не соблюдаются принципы социального дистанцирования.

«Комплекс вышеперечисленных нарушений может способствовать распространению новой коронавирусной инфекции в отеле, в связи с чем в отношении юридического лица ООО «Апельсин» в качестве обеспечительной меры составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», - уточняется в материале.

Из-за того, что в отеле есть только один вход, был опечатан электрический щиток.

Материалы данного дела направили в Люблинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности отеля.