РИАМО - 26 дек. Засоленную красную икру не стоит употреблять в больших количествах, покупать продукт следует в стеклянной банке, сообщает Nation News.

Диетолог Анжелика Дюваль пояснила, что обычная красная икра полезна для организма, поскольку имеет богатый питательный состав.

«Не рекомендуется есть икру в вечернее время, потому что это может приводить к отекам, перегрузке почек. Лучше всего употреблять ее дозировано в первой половине дня. Есть ее рекомендуется на подсушенном темном хлебе. Вместо масла можно использовать размятый авокадо. Такие бутерброды будут в несколько раз полезнее обычных», — сказала Дюваль.

Она отметила, что нужно делать выбор в пользу продукта с маленьким сроком хранения. Такая икра принесет больше пользы, чем вреда.​