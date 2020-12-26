РИАМО - 26 дек. Фонд кино определил получателей федеральной субсидии среди кинотеатров и кинокомпаний, сообщает Газета.ru.

«В нем (списке - ред.) оказались 54 организации, которые осуществляют производство и прокат национальных фильмов, а также 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов», - говорится в сообщении.

Господдержка предоставляется для предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате.​