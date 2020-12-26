РИАМО - 26 дек. После 40 лет объем мышц у человека начинает сокращаться, но это можно предотвратить, сообщает Nation News.

Профессор из Японии Сатоси Фудзита уточнил, что с появлением мышц фигура человека становится привлекательнее, так как она приобретает определенную форму.

«Молодость лица тоже напрямую связана с занятиями спортом — подтягивается кожа, очертания принимают здоровую форму. Тренировки положительно влияют на настроение и эмоциональное состояние», - говорится в сообщении.

Специалист рекомендует для сохранения молодости лица начать с пяти приседаний в день. Он считает, что данное упражнение является одним из самых эффективных, потому что укрепляет нижнюю часть тела, в которой сосредоточено две трети мышц.

При этом он подчеркивает, что упражнения не должны быть в тягость.

«Если вдруг вам стало казаться, что вы внешне постарели, значит, время задуматься о состоянии тела. Вероятнее всего, мышцы ослабли», - уточняется в материале.

Кроме того, если питаться неправильно, то можно получить негативный эффект от тренировок. Следует ежедневно завтракать, употреблять больше молочных продуктов. Ограничения в еде могут негативно отразиться на состоянии кожи и волос.

Фудзита уточнил, что очень важен баланс между питанием и тренировками.​