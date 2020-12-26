РИАМО - 26 дек. После 40 лет объем мышц у человека начинает сокращаться, но это можно предотвратить, сообщает Nation News.
Профессор из Японии Сатоси Фудзита уточнил, что с появлением мышц фигура человека становится привлекательнее, так как она приобретает определенную форму.
Специалист рекомендует для сохранения молодости лица начать с пяти приседаний в день. Он считает, что данное упражнение является одним из самых эффективных, потому что укрепляет нижнюю часть тела, в которой сосредоточено две трети мышц.
При этом он подчеркивает, что упражнения не должны быть в тягость.
«Если вдруг вам стало казаться, что вы внешне постарели, значит, время задуматься о состоянии тела. Вероятнее всего, мышцы ослабли», - уточняется в материале.
Кроме того, если питаться неправильно, то можно получить негативный эффект от тренировок. Следует ежедневно завтракать, употреблять больше молочных продуктов. Ограничения в еде могут негативно отразиться на состоянии кожи и волос.
Фудзита уточнил, что очень важен баланс между питанием и тренировками.
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