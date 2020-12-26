РИАМО - 26 дек. Более 14,7 тысячи дворников и 1245 единиц спецтехники привлекли для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области прошел обильный снегопад. Мы продолжаем бороться с его последствиями: убираем дворы, общественные пространства. В настоящее время в работах задействовано 14 745 дворников и 1245 единиц спецтехники», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За прошедшую ночь от снега и наледи в регионе было расчищено 12,91 миллиона квадратных метров территорий, обработано реагентами 11,31 тысячи «квадратов» пешеходных дорожек. Кроме того, было вывезено 2,95 тысячи кубометров снега.

«В первую очередь делаем упор на подходы к подъездам, детские площадки. Для нас важен прежде всего комфорт и безопасность жителей», - отметил Хайкин.

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало около 18% от месячной нормы осадков, снегопады снова начнутся предстоящей ночью.