РИАМО - 26 дек. На севере столицы маршруты №№167 и 170 теперь обслуживаются экологичным транспортом – электробусами, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«У 430 тысяч жителей районов Бескудниковский, Восточное и Западное Дегунино и Дмитровский появился самый тихий, быстрый и современный транспорт, а прогулки на свежем воздухе стали приятнее», - говорится в сообщении.

В этом году в городе закуплено 300 электробусов. Их салон вмещает 85 пассажиров, там есть климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и медиаэкраны.

Для зарядки электробусу необходимо 6-10 минут, для него в столице есть 100 зарядных станций. Электробусу хватает зарядки на 40-50 километров. В 2021 году в мегаполисе планируют установить 115 зарядок.

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