РИАМО - 26 дек. В этом году хорошим новогодним подарком может стать оригинальное ювелирное украшение, сообщает Nation News.

Геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни Ольга Бровчук отметила, что драгоценности следует покупать у надежного продавца, у которого документы подтверждают качество материалов и камней.

«Эксперт также призвала не покупать подарки только потому, что так нужно. Идеальным будет тот сюрприз, который выбирали с душой и сердцем. Так, если покупать украшение, то оно должно радовать человека», - говорится в сообщении.

Она уточнила, что такие подарки имеют символическое значение для человека, а еще говорят об уникальности отношений между близкими людьми.

Специалист отметила, что главной тенденцией следующего года станет оригинальный дизайн. Ювелиры после пандемии захотят привлечь внимание покупателей интересным стилем. Такие изделия подойдут для молодого поколения, а взрослые люди останутся преданы классике.