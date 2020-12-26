РИАМО - 26 дек. В момент рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций столицы и полиции посетители работавшего ночью ресторана Birds в «Москва-Сити» подрались, сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Он уточнил, что ресторан находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2, 84-й этаж башни «Око». Он продолжал работать в ночное время, несмотря на запрет.

«На входе при виде сотрудников ОАТИ и полиции охрана предупредила работников ночного клуба о прохождении в здании рейда. Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах. В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающимся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка», - сказал Поповский.

По его словам, дерущихся разняли бойцы ОМОН, которые принимали участие в рейде.

Специалист отметил, что в ресторане и гардеробе образовалось скопление людей, а некоторые гости еще допивали из бокалов напитки в зале.

«Требования социального дистанцирования грубо нарушались, средства индивидуальной защиты использовали не все. В зале ресторана на момент прибытия сотрудников ОАТИ и полиции в 00:05 на барной стойке оставались недопитые бокалы с алкоголем, на столах спешно убирали посуду», - добавил главный инспектор ОАТИ.

Он подчеркнул, что на выходе из кассового аппарата нашли открытый чек с указанием времени: 23:06. Охрана ресторана выводила людей через запасные лифты и лифты апартаментов, которые обычно не используются для посещения заведения.

«По итогам обследования заведение будет привлечено к административной ответственности за несоблюдение указа мэра Москвы №68 о приостановлении предоставления услуг общественного питания с 23:00 до 06:00»,- добавил инспектор.

Он уточнил, что ресторану может грозить штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровью штраф увеличится до 1 миллиона рублей.

Из-за ситуации с коронавирусом в общепитах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях мегаполиса запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 06:00.