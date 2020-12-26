РИАМО - 26 дек. Из-за загруженности дорог перед Новым годом автомобилистам следует избегать поездок в центр Москвы и парковки там в часы пик, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На текущей предновогодней неделе москвичи парковались в центре города на 9% чаще, чем на прошлой.

«Загруженность выросла, поэтому в ближайшие дни, пожалуйста, планируйте поездки в центр заранее и по возможности избегайте часы пик. Есть вероятность, что вам придется очень долго искать свободные парковочные места», - говорится в сообщении.