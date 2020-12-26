РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в субботу принял участие в новогоднем празднике, который организовали для жителей во дворе домов на улице Космонавтов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Веселый детский праздник провели в субботу на улице Космонавтов в Люберцах, он организован совместно с управляющей компанией АО «ЛГЖТ». Снежная горка, горячий чай и свежая выпечка, конкурсы и, конечно, любимые всеми герои детских сказок», - отметил Ружицкий.

По его словам, в этом году на территории городского округа Люберцы залито 11 катков во дворах и пять на стадионах. В парках работают зимние аттракционы и резиденции Деда Мороза.

«Дорогие друзья, приглашаю вас весело и ярко встретить Новый год. Проводите больше времени на улице, со своими родными и близкими. И не забывайте обо всех необходимых мерах предосторожности. С наступающими праздниками», - добавил глава округа.