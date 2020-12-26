РИАМО - 26 дек. Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве опроверг появившееся в СМИ сообщения о взрыве возле Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, сообщает ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что мужчина подорвал взрывпакет возле театра кукол на Садовой-Самотечной улице.

«В полицию подобных заявлений не поступало, телефонограмм из учреждений не было. На место выезжали сотрудники полиции, которые не нашли подтверждений данной информации», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших на месте нет. Тем не менее по данному инциденту начата проверка.

Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице также опроверг сообщение о взрыве. Специалисты проверили информацию, она не подтвердилась.​