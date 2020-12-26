РИАМО - 26 дек. Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов, курс криптовалюты обновил свой исторический максимум, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В течение дня криптовалюта подорожала более чем на 8%. Рост с начала года превысил 240%. В настоящее время курс криптовалюты составляет 24,9 тысячи долларов за биткоин», - говорится в сообщении.

Прежний исторический максимум был установлен 20 декабря, тогда стоимость биткоина превысила 24 тысячи долларов. В этот день по итогам торговой сессии курс криптовалюты вырос на 1,37%.

Волна роста курса началась 11 декабря. Курс биткоина в первый раз преодолел отметку в 20 тысяч долларов 16 декабря.​