РИАМО - 26 дек. Московское областное УФАС России в отношении компании «Горизонт» вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму свыше 345 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее управлением по поручению ФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Верис» и ООО «Горизонт» за заключение устного картельного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах, проводимых ФГБУН Институт биоорганической химии имени Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, на монтаж систем пожарной и охранной сигнализаций.

«Московским областным УФАС России общество признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и принято решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Фирму привлекли к ответственности по части 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.