РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Волонтерские штабы «Единой России» в течение девять месяцев пандемии отработали более 3,5 тысячи заявок от жителей городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С марта 2020 года в Люберцах работу по оказанию помощи жителям ведет волонтерский штаб добровольцев. Ежедневно волонтеры выезжают по 10-12 адресам и помогают люберчанам. В основном заявки поступают от одиноких пожилых людей и жителей, входящих в группу риска», - сказал руководитель штаба добровольцев Люберец Георгий Николаев.

По его словам, за первую и вторую волну пандемии отработали более 3,5 тысячи заявок. 70% из них связаны с получением и доставкой рецептурных препаратов, 20% - с доставкой продуктов, 10% составляют другие просьбы.

Он добавил, что добровольцы принимают звонки и самостоятельно обзванивают жителей. Если появляется какой-то сложный вопрос или особенная просьба, житель может обратиться напрямую, звонить на мобильный телефон волонтера, тогда штаб решит ситуацию в индивидуальном порядке.

«На особом контроле волонтерского штаба находятся ветераны и инвалиды войны, которые имеют личные контакты волонтеров. За девять месяцев работы штаба в округе сформировалось порядка 100 адресов, которые обслуживаются регулярно. Так, например, раз в неделю мы приезжаем к ветерану Георгию Филиппову, им с супругой доставляем продукты или лекарства», - отметил Николаев.

Помимо адресной помощи, активисты бесплатно раздают средства индивидуальной защиты на улицах и транспортных узлах, проверяют предприятия общепита и торговли на предмет соблюдения санитарных норм, проводят профилактические беседы с жителями. Регулярно проводят инспекции общественного транспорта на предмет соблюдения пассажирами масочного режима.

Депутат Госдумы, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Лидия Антонова с первых дней пандемии тесно взаимодействовала с Георгием Николаевым и лично участвовала в добровольческой деятельности. Она высоко оценила работу волонтерского штаба Люберец.

«Наиболее тесно я вовлечена в работу волонтерского штаба в Люберцах. Здесь работают 150 добровольцев, из них 50 — члены «Молодой гвардии Единой России». Начиная с марта 2020 года, активисты в ежедневном режиме оказывают разностороннюю помощь пожилым жителям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям», - подчеркнула Антонова.

Она добавила, что предприниматели муниципалитета и администрация округа, а также региональное и местное отделение партии на протяжении года оказывали значительную поддержку как волонтерскому штабу, так и медперсоналу Covid-центров.