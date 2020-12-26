РИАМО - 26 дек. На Соборной площади главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном КВЦ «Патриот» состоялось торжественное открытие крупнейшей новогодней площадки Подмосковья - зимнего культурно-досугового комплекса, его открыли министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

После приветственного слова министра обороны РФ были зажжены огни на 30-метровой ели.

«Долго мы ждали этого дня. Весь год. <...> Он был непростой, были разные события - радостные и не очень. В основном он прошел под гнетом и давлением этого отвратительного слова «пандемия». И вот год заканчивается. Чего бы хотелось пожелать на будущий год? Чтобы он, конечно, был намного легче, веселей и самое главное, здоровее. Чтоб все вы были здоровы, чтоб все были живы, чтоб этот год принес много-много добра и счастья в каждую семью. Пора зажигать елку», - сказал Шойгу.

Одним из центров притяжения площадки стал каток площадью более 3 тысяч квадратных метров. На протяжении всей зимы гости комплекса смогут покататься на нем и взять в прокат коньки бесплатно.

«Зима в Подмосковье» - огромное количество площадок в разных городах, сейчас мы в «Патриоте» находимся. Великолепная инфраструктура, горки, коньки, огни - все предвосхищает Новый год, и многие здесь могут отдохнуть и сейчас, и в течение новогодних каникул. Мы постарались в каждом городе сделать такие массовые мероприятия, здесь министерство обороны постаралось. Это уже популярное место, просто настоящий праздник и большое количество людей пришло сегодня. Поэтому приятно, что есть такие места, настроение новогоднее. Желаю всем не болеть», - сказал Воробьев.

Он добавил, что гостям добраться на фестиваль будет достаточно просто как на личном, так и на общественном транспорте. Кроме того, для жителей и гостей Подмосковья были запущены специальные шаттлы.

Губернатор отметил, что «Патриот» - прекрасное место, где можно провести новогодние каникулы с семьей и детьми, поэтому он сам пришел с сыном Георгием.

Кроме того, для юных посетителей выставочного центра работают детские площадки и огромные горки. Длина тюбингового спуска составляет 50 метров. Все желающие могут поиграть с собаками породы хаски и прокатиться в собачьей упряжке.

Соборную площадь подсветили более 50 тысяч лампочек, а общая длина гирлянд составляет 5 километров.

Гости смогут приобрести продукцию подмосковных производителей, игрушки, новогодние украшения и сувениры. Здесь можно приобрести и отведать подмосковную продукцию: знаменитые сыры Олега Сироты, натуральное мороженое «Чистая линия», вкуснейшую колбасу Клинского мясокомбината, старинную коврижку из Троице-Сергиевой лавры, удивительный мед с пчелиной фермы, скандинавские пироги по рецептам XVIII века.

Чтобы согреться можно попить чай из самого высокого в мире 300-литрового самовара.

«Сейчас ярмарок мало, фестивалей мало, ну практически нет. И это одна из уникальных возможностей (ярмарка в «Патриот» - ред.) нам фермерам поторговать, рассказать о себе, показать нашу продукцию и хорошо поторговать перед Новым годом, не скрою, нам это тоже очень нужно и очень пригодится для наших хозяйств», - сказал сыровар Олег Сирота.

Он отметил, что данная ярмарка одна из первых крупных, после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Мы очень благодарны и администрации области, и Минобороны, которые организовали ее», - добавил фермер.

Он подчеркнул, что на мероприятие было привезено очень много сыра, в настоящее время в хранилище находится 100 тонн продукции разной степени созреваемости. Кроме того, Сирота представил специального робота, которого привезли на его ферму из Швейцарии.

«У нас там (в хранилище - ред.) работает сырный робот. <...> Он берет сыр, протирает его, кладет на полку, складирует, перекладывает с места на место, в общем заботится о нем», - уточнил сыровар.

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