РИАМО - 26 дек. Российское правительство наложило ограничение на госзакупки масок за рубежом до 31 декабря следующего года, сообщает Nation News.

«Маски запрещается покупать у всех стран, кроме членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», - говорится в сообщении.

Также правительство страны в этом году запретило закупать импортные промышленные товары, но есть несколько исключений. Например, закупать зарубежные товары можно, если в РФ нет подтвержденного производства товара.

Проект закона об ограничениях на закупку импортных масок был подготовлен Минпромторгом России.​

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