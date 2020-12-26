РИАМО - 26 дек. В России ожидается рост продаж ювелирных изделий с 1 января 2021 года, когда будет введена электронная маркировка данной продукции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Теперь в России ожидается взрывной рост легальных продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней», - говорится в сообщении.

По данным Пробирной палаты, от 30% до 50% ювелирного рынка в России считается «серым».

Систему непрерывной маркировки и отслеживания товаров создадут в России к 2024 году.​