РИАМО - 26 дек. В России ожидается рост продаж ювелирных изделий с 1 января 2021 года, когда будет введена электронная маркировка данной продукции, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Теперь в России ожидается взрывной рост легальных продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней», - говорится в сообщении.
По данным Пробирной палаты, от 30% до 50% ювелирного рынка в России считается «серым».
Систему непрерывной маркировки и отслеживания товаров создадут в России к 2024 году.
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